Pildid, mis tehti minust aastal 2015 saate „Kapist välja“ tarvis: valge ülikond, mis on täpselt paras, maitsekad mokassiinid, vintage-kõrvarõngad. Mitte kusagil pole otsest viidet seljas oleva ­tavaari päritolule.

Pildid, mis tehti minust aastal 2019 mu portfoolio tarvis: ­Roberta Eineri mürkroheline XL-suuruses pusa, peal logo, et oleks ikka teada, et tegemist on disainpusaga, ussi­nahast alt laienevad püksid, mis imiteerivad otseselt endiselt moetaeva seniidis särava Gucci kaubamärgi kraami, kergelt äratuntavad Nike tossud. Ehk siis, mul pole tegelikult seljas riided – mul on seljas bränditud ja võimalikult kergesti äratuntava päritoluga tooted.