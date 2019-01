Sven Grünbergi esimene täisakustiline kontsert

Uus kava on loodud vokaalsolistide ansamblile Vox Clamantis, Tallinna Kammerorkestrile ja mitmetele instrumentaalsolistidele, harfile, oboele, tšellole, viiulile, löökpillidele, klaverile ja (akustilisele) orelile. Eesti elektroonilise muusika alusepanija Sven Grünberg räägib, kuidas ta jõudis oma esimese kontserdini, kus laval pole ühtegi elektroonilist pilli.

Mis on sinu jaoks selles kontserdis ebaharilikku?

Kõigepealt on see täiesti akustiline kontsert. Ma ei ole akustilist täismõõdulist kontserti varem mitte kunagi teinud. Ei arva, et nüüd olen kusagile lõplikult maandunud, igasugused muud võimalused on ikka avatud ja jätkan muu hulgas ka elektroonikaga. Kontserdil on kaks uudis­teost, üks kirjutatud Tallinna Kammerorkestrile ja soolotšellole, mida mängib Andreas Lend.