Tanel Jonas: kuulun kindlalt hommikuinimeste hulka

Loos võetakse vaatluse alla lapsepõlves tehtud tegude ja valikute motiivid, samuti nende järelkajad hilisemas elus. Järgmised etendused toimuvad 26. jaanuaril ja 2. veebruaril.

Varajased ärkamised

Kui inimkond jagada ­hommiku- ja õhtuinimesteks, kuulun mina kindlalt esimeste hulka. Varajased hommikud kätkevad endas minu jaoks väga palju energiat. Tasapisi hakkab valgeks minema, värvid on (eriti suvel) kirkad, puhtad, esimesed loodushääled, kohvi lõhn – naudin seda aega väga.

Suure osa loomingust vormis­tan just nimelt ­varahommikutel. Ideed võivad tulla millal iganes, aga viisi, kuidas neid proovis ra­kendada, sõnastan tihti­peale siis, kui teised veel magavad.

Eesti maalikunst

Minu suhted kujutava kunstiga olid aastaid väga põgusad, et mitte öelda olematud. Olime nagu eestlaslikud naabrid, tunnistasime teineteise olemasolu kõigest jaheda peanoogutusega. Viimase aasta jooksul on jää hakanud sulama, ma leian ennast tihtipeale just eesti kunstnike töid vaatamast. Mingi värav on lahti läinud ja maailm, mis selle taga, tundub uus ja väga põnev.

Surfivideod





Kui te soovite mingil põhjusel mu tähelepanu hajutada, siis toimige nii: pange oma arvutis mängima mõni surfivideo ja keerake ekraan minu poole. Võite olla kindel, et ma katkestan silmapilk eelneva tegevuse ja jään nagu naelutatult ekraani jõllitama. See on maagiline hetk, kui inimese oskused ja looduse energia kokku saavad, ning seda on alati väga lahe vaadata. Toimib väga hästi ka inspiratsiooniallikana uute ja ägedate reisisihtkohtade leidmisel.

Pikad ja keerulised lood