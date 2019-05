Tants läbi elu

Albertine ja Germano Zullo väike pildiraamat kannab originaalis pealkirja „mon tout petite“ – „mu pisike“ –, ja raamatut avades saab esimesest pildist alates kohe aru, miks. Loo alguses on naine üksi, siis tekib tema käte vahele imepisike poisslaps. Lapsuke kasvab ja saab ühel hetkel suuremaks kui ema. Samal ajal hakkab ema kahanema. Lõpus on imepisike hoopis ema. Ja siis teda enam ei ole.

Kuid eesti keeles on siiski nõnda, et „kullake“ on „pisikesest“ enam tavakasutuses. Kui tahame loomulikku tõlget, mitte reaalust, siis on „kullake“ kahtlemata paslikum.