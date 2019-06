Tartu – erakordselt lollide mõtete linn

„Heade mõtete linnas“ ja selle ümbruses on juba aastaid tehtud pentsikuid „eksperimente“. Toimunud on ka teatud evolutsioon. Esimesed purulollakad liiklusskeemid võeti kasutusele kohtades, mis varem lausa karjusid muudatuste järele. Uuemal ajal aga tehakse ümber kohti, kus probleemid puuduvad – nagu Sõpruse silla juures. Jääb mulje, et kuskil hoobade juures istuvad kontrollifriikidest liikluskorraldushuvilised, kellel on olemas lahendused probleemidele, mida tegelikult üldse ei eksisteeri. Aga enda olemasolu on tarvis tõestada. Palun, siin on mõned näited.