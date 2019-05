Üks selle kevade meeldejäävamaid telesarju „Tšernobõl“ tuleb pisut ootamatult meeskonnalt. Jah, sarja taga on suured kompaniid HBO ja Sky, kuid režissöör Johan Renck on 90ndate lastele paremini tuntud esinejanimega Stakka Bo („Here we go, here we go, here we go again…“) ning stsenarist Craig Mazini varasemate saavutuste hulka kuuluvad „Pohmaka“-triloogia 2. ja 3. osa. Need kõik on vaid kõrvalised huvitavad nüansid, sest sari ise on muljetavaldava produktsiooniga ning õõvastavalt ilus.