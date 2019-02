Terje Ojaver: Hea kunst teeb mind kadedaks ja paneb küsima, miks mina selle peale ei tulnud

Näitusel eksponeerib Ojaver uut skulpturaalset installatsiooni „Kiskja“, mis kujutab üleelusuurust looma ründamas musta riietatud naist, teise pea juba kõhus. Kiskja rünnakut vaatavad pealt kümme varem valminud skulptori autoportreelist kuju, keda omakorda valvavad õõnsad koerafiguurid. Laupäeval, 16. veebruaril kell 14.00 vestleb Ojaver Rebeka Põldsamiga Vaalas oma loomingust, näitus ise jääb avatuks 2. märtsini.

Linnaruum

Kuna kolisin Tallinnast 35 kilomeetri kaugusele juba 15 aastat tagasi ja käin seal harva, tundub linn üha enam edev – arhitektuur kui üleelusuurune skulptuur! Aga on uhke tunne mööda vana kodulinna sõita; samas riskida viaduktidel ja tunnelites, et õiges kohas pöörang teha, ja mõelda, et kuskil suuremas linnas jääksid sa siiski jänni.