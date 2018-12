Tommy Cashi värske plaat “¥€$” on plaat, millesugust pole ükski Eesti artist varem teinud. Sellist maruhoogudest pulbitsevat püsimatut räpp-tekno-poppi teeb Cash meil muidugi vaid üksi. Ja kui võtta parameetriteks albumile lugusid meisterdanud produtsendid ja siin salaja või vähem salaja häält tegevad külalisesinejad, siis see tõstab kogu meie muusika kõrgemale tasemele. Enne olematu punt just kuumi ja eksperimentaalseid tegelasi ja siis Cash.

1. „WAIT A MINUTE (Intro)”

Albumi sissejuhatuse produtsendiks on duo Amnesia Scanner, kes toodab muusikat adrenaliinirikka ulmemäruli heliefektidest ja kõladest. Uue laine elektroonika ühed teravamad staarid on sellise põhja ka Tommyle teinud.

„Me ei saanud Berghaini (maailma kõige kuulsab ööklubi, kurikuulus range uksepoliitika poolest – aut.) sisse. Seejärel ma ei maganud paar ööd, jõudsin magamata Tallinnasse ja siis see intro sündis.

Jah, meid ei lastud sisse (naerab laginal)! Läksime liiga vara. DJ Cyberi ja paari sõbraga. Riietes nägime head välja, ikka teistmoodi. Aga need sõbrad oli suht nuubid ja seal on nii, et kui sa külalistelistiga hakkad jamama, siis... „Kes sind listi pani?” ja kui vastad „aah, ma ei mäleta”, siis nad blokivad sind kohe ära.

See on võib-olla selline subculture jab Berghainile. Põmst seda powerit peaks tunda olema selles loos.

Amnesiaga kohtusin ka iseenesest üsna hilja. Natukene enne album reliisi, see lugu polnud üldse plaanitud. Nii spontaanne lüke. Kohtusin temaga Berliinis ja kuidagi läks nagu.”