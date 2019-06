Appi! Küll juhtub palju. Sunshine pop, vingerdava slide-kitarriga kantri, Melaneesia laulukoor (sest miks mitte?), sõge flamenko. Grammy-võitjatest indirokkarite Vampire Week­endi neljas album „Father of the Bride“ on korralik käntsakas muusikat – ligi tund aega ning 18 lugu. Lühemad neist paari minuti ringis. Kohati pigem fragmendid kui terviklikud palad.