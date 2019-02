Mis see Trallinn on? Tramaivõimislinn? Trammilinn või trallilinn? Tallinna kohta vist sobiksid kõik. Niisama vahvad sõnad ka. Tegelikult on vist muidugi mõeldud träpi Tallinna. Linna, mille magalate magamistubades väänleb ja krudiseb kuriseksikas biit pluss lüürika, mida näiteks Valner Valme on kutsunud käsitööräpiks. Ja nagu käsitööasjadega ikka kipub olema, kasvab eriti hästi vormitud käsitöö kiiresti välja nii keldipruulikojast kui ka madala laega toauberikust ja SoundCloudist.