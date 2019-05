Tugev ruumitaju, draamtunnetus ja valmisolek hääli kõnelema organiseerida

Gotta Let It Out Maria Faust “Farm Fresh” Gotta Let It Out 8/10

Kui ma olin Maria Fausti uue plaadi materjali ära kuulanud, kohtusin samade lugudega kontserdil. See oli neile kõigile nagu omamoodi ellujäämiskatse, ekstaatiline ja pingeline ja riskantne. Aga asjad pidid seal oma lahenduse leidma ning leidsidki. Nüüd jälle plaadiga silmitsi seistes saan ma paremini aru, mis ta nii tugevaks teeb. Tugevaks mitte pelgalt muusikalise kvaliteedi mõttes. Pigem mõtlen mentaalset tugevust, vastupanuvõimet, trotsi ja isegi natukest kiusu.