Esimene ja peamine küsimus muidugi on: kas pärast seda, kui näitleja Kevin Spacey on sügavale nurka häbenema saadetud ja tema mängitud president Frank Underwood enam ringi ei sebi, on „Kaardimaja“ üldse enam pandav?

Vastamist võib alustada sellest, et tegelikult on seriaalide kuldajastu ühe teerajaja vaatajaskonnas kõvahäälseid pettujaid olnud juba sootuks varem. Aastal 2013 tiirutamist alustanud sari kaotas oma cool’i, olenevalt vastajast, juba kolmandal või neljandal või viiendal hooajal. Need, kes poliitseriaali küljes senini ripuvad, on vahest pigem uudishimutsejad – nagu mina –, need, kes ihkavad teada saada, mis siis edasi sai, mitte soliidset ja erakordset telelavastust hindavad esteedid.