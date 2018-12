Jah, see soojus, seda jagus tal küllaga ka inimesena ja Üllari soojusest ja suurest südamest räägitakse nüüd neil päevil palju. Ja tõsi ta on. Ta oli mees, kelle ümber oli füüsiliselt tajutav soojusepilv. Kui sa temaga rääkisid, kätlesid, ta kõrval olid - seda oli tunda. Meie esimesel kohtumisel kohvikus Tartu raekojas, aastal 1995, kartsin ma, et tal on äkki palavik. Kuigi oli suvi ja ta oli lühikestes helesinistes tennisepükstes ja üliavara kaelusega kerges roosas T-särgis (nagu kuurordis!). Järgmistel kohtumistel sain aru, et see soojusepilv on kogu aeg ta ümber. Et ta süda kiirgaski rohkem kui kõikidel teistel.