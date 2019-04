Areen Ups! Ma tegin seda jälle! Valimistega on mul alati mingi värk. Keda iganes ma ka valisin, võitjaks tuli ikka see, keda ma ei valinud. Priit Hõbemägi Jaga 0 Kuula Tiit Blaat

Sain aru, et tegelikult minu hääl ei otsusta midagi, see on vaid kõnekujund, metafoor. Ja et lollidelt tulebki nende hääled ära võtta, nii nagu minu elu ainsal aktsiainvesteeringulgi osutusin ma enesele ootamatult pikaajaliseks investoriks, kuigi plaanisin alguses kiiret kasu lõigata.

Olen sügavalt veendunud, et kõige tähtsam asi poliitikas on rotatsioon. Poliitika on tsükliline ja rotatsioon, mis aitab eri võimule pürgijaid valitsusse, saab oma jõu tüdinud või vihaste valijate käest. Pikalt kestnud Reformierakonna valitsemisajal oli Keskerakond progressiivse inimkonna poolt kuulutatud kõige tagurlikumaks jõuks.

Need, kelle ­poliitilised instinktid on nõrgad, tõrjutakse kõrvale näljaste poolt, kes ründavad esimesena.

Tol ajal ütlesin aeg-ajalt välja: pange tähele, Keskerakond tuleb peale Tallinna linna võimule ka kogu Eestis ja maailm ei lähe hukka. Õudus kuubis, öeldi selle peale. Lõpuks niimoodi läkski ja see on täiesti normaalne. Liiga kaua võimul olnud Reformierakond oli ühelt poolt paratamatult endale kogunud palju vaenlasi ning teiselt poolt muutunud ka oma seisukohtades vankumatult vankumatuks. ACTA protestidele tähelepanu mitte pööramine, fooliumist mütsikesed, seemnesööjate pilkamine pidigi niimoodi lõppema. Ja neile, kes protestisid, näidati hoiatavalt näpuga: „Ärge kõigutage paati!“

Kuna mulle valitsuse moodustanud Keskerakonna libaprogressiivne maksusüsteem sugugi ei meeldi, siis surusin vastumeelsuse valimiste vastu maha ja ups! – tegin seda jälle. Hääletasin mitte niivõrd Reformierakonna kui eranditeta ja mõistuspärase maksusüsteemi poolt, mida nad lubasid. Tahtsin parimat ja nagu valimiste tulemus näitas, olingi õigel poolel. Aga siiski läks nagu alati – need, kelle poliitilised instinktid on nõrgad, tõrjutakse kõrvale näljaste poolt, kes ründavad esimesena. Jah, Jüri Ratas on näljane võimu järele, kuid seda ei saa talle pahaks panna – erakondade ainus eesmärk ongi pääseda võimule ning asuda oma ideid inimeste peal katsetama. Nii et kõik on õige.