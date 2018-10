Etenduses astuvad lavale Liisa Aibel, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer jt.

TÄHTSAD ASJAD

Kõige tähtsamad asjad on muidugi kodu, pere ja teater. Oskaks neid vaid hoida. Aga on asju, mille jaoks tuleb natuke aega näpata. Lõpuks ei tea keegi meist ette, millal see lusikas nurka lendab.

BC Kalev/Cramo - Rapla Avis Utilitas Madis Veltman

KORVPALL

Vaimse ja füüsilise liikumise hümn. See kehaline intelligentsus ja loovus on mõne mängija puhul lihtsalt hirmutav. Kuidas 110 kilo inimkeha õhku paiskub. Kuidas ta õhus olles olukorda viimase hetkeni analüüsib, suunda muudab ja siis lõpetab oma liikumise mingi vaimuka puändiga. Elavas esituses on korvpall ammendamatu kompositsiooni käsiraamat. Särav, liikuv ja vaimukas.

Anni Õnneleid

LUGEMINE

Mäletan väga selgelt tunnet, kui ma koolipoisina jõudsin kolme musketäri seiklusi lugedes selle kohani, kus Porthos sureb. Oli matemaatika tund, lugesin raamatut laua all hoides ja siis see hakkas! Ma ei tea, mida õpetaja võis arvata, aga see oli Emotsioon suure algustähega. Praegu loen kahjuks näidendeid enamasti. Elustuvad raskemalt, aga need üksikud puhangud on seda väärt.

RAHVATANTS