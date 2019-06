"Uskumatu" kärab vaid katastroofifilmide paadunud austajatele

Kui väidetakse, et Eesti filmide vormiline tase kannatab sageli rahapuuduse tõttu, siis tänavusel Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil jagus innustavaid filme eesotsas publikupreemia võitnud (ja vaid 24 000 eurot maksma läinud) Lõuna-Korea õuduskomöödiaga „Las kaamera käib – zombid!“.

Veelgi lähedasema näitena jõuab nüüd meie kinoekraanidele Rootsi katastroofipõnevik „Uskumatu“. Filmi 1,7 miljoni eurone eelarve on neljandiku võrra väiksem „Tõe ja õiguse“ siinses mõõtkavas mammutmaksumusest, kuid vaatemängu jagub selle eest ekraanile üksjagu.

Paraku on säärane Hollywoodi märulitega võrreldes olematu raha eest loodud vaatemäng ka ainus põhjus, miks skandinaavlaste hoiatuslugu vaadata.