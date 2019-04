Autospordist filmi tegemine – olgu dokumentaal- või mängu­filmi – on millegipärast väga keeruline. Peaks ju jaguma nii draamat, tragöödiat kui ka komöödiat, aga enamasti tormavad tegijad täie hooga lati alt läbi. Sel skaalal on „Drive to survive“ kindlasti õnnestumine. 2018. aasta vormel-1 hooaega kajastavad kümme osa kestavad kokku ligi viis tundi ning neid vaadates ei hakanud mul kordagi piinlik.