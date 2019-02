Uus film „Mao embuse“ autorilt

Samuti juba hulga auhindadega pärjatud „Rändlinnud“ leiab aset Colombias 1960ndate ja 80ndate vahel vajuu indiaanlaste kogukonnas.

See on tõsielusündmustel põhinev film kahest klannist, kes hakkavad ameeriklastele marihuaanat smugeldama. Ahnus ja võimuiha sunnivad ­narkokaupmehi eemal­duma esivanemate vaimude austamisest ja unenägudes ning rahvapärimuses sisalduvast jõust. Peagi on indiaanlased sügavale traditsioonide ja tänapäeva ahvatluste konflikti sohu tõmmatud…