Juhtub haruharva, et tahaks kellelegi reaalselt halvasti öelda. Kui selline hetk tuleb, suudan peaaegu alati end tagasi hoida. Muse on bänd, kes oli kunagi ok või isegi tapeediks sobiv, aga viimaste aastatega on nad saavutanud minu kui peaaegu kõike taluva muusikaarmastaja jaoks midagi haruldast. Neid kuuldes tuleb kananahk peale ning hakkab füüsiliselt halb.