Vaiko Epliku suvesoovitus: muretsege endale kaasaskantav kassetimängija

Algav suvi viib Vaiko üle Eesti ka kontsertlavadele. Järgmine võimalus tema ja Eliidi esinemine kinni püüda on rändfestivalil Võnge, 14.–16. juuni Altjal.

„Tales From the Tour Bus“

Ma sarju muidu ei vaata, aga Beavise ja Buttheadi isa Mike Judge’i TV-sari „Tales from the Tour Bus“ on vägagi vaatamist väärt. Esimeses hooajas saame teada, miks kantrilegendid on kordades rohkem badass’id, kui ükski räppar iial olema saab. Kuidas Johnny Cash looduskaitseala maha põletas, näiteks. Teine hooaeg läheb juba musta muusika ajaloo manu ja on üldse väga tore, hariv ja kohati häiriv vaatamine.

Stephen King







Kuna olen suur Stephen Kingi sõber, siis ei ole paremat aega kui nüüd, suve hakul, mõni tema romaan ette võtta. See aitab aega mööda veeretada, kuni septembris jõuab ekraanidele „It: Chapter 2“. Esimene osa vaimustas ja nüüd ei teagi, kuidas järg ära oodata. „Lemmikloomasurnuaid“ on üsna hiljuti heas tõlkes meie lettidele saabunud ja sealt edasi „Carrie“ ja „Misery“, valikut on.

Kaasaskantav kassetimängija

Muusika poole pealt soovitan endale muretseda kaasaskantav kassetimängija ja vanad tolmunud kassetid välja otsida. Mul endal on selline Jaapani patareitoitega ime igal pool kaasas, sisseehitatud kõlari ja mikrofoniga. Saab autos ja mujal kõrvaklapiväljundiga stereosüsteemidesse ühendada ja nautida muusikat, mida moodsad algorütmid ei tea ega tunne. Lisaks saab sellega veel loodushääli salvestada ja raadio on peal ja... Ühesõnaga, võtke oma nutitelefonid ja pistke nad ämbrisse ja las jäävadki sinna. Viimase aja suurimad lemmik-kassetid on erinevad „VAT muinasjutud“, Vello Orumetsa ja Ada Lundveri pulmatuuri (üks esimesi suvetuure Eestis) kontsertsalvestis, audiogiid sõiduks Tallinnast Kuressaarde (1997. aasta teid mööda) ja paar imelikku araabiakeelset jutlusekassetti, mis õde kunagi Berliinist tõi.

Suvi