Väikse musta riigi Uus Roheline Ärkamisaeg?

Laiemas plaanis on tegu katsega ümber hinnata tänapäeva Ameerika väärtusi. Kui kodanikud otsustavad, et puhas keskkond, inimestesse investeerimine ja kliimakatastroofi ennetamine on neile olulised, siis on suurem tõenäosus, et leitakse ka reformide elluviimiseks vajalikud ressursid.

PÕXIT ehk põlevkivienergiast loobumine on Eestile hädavajalik. Põlevkivisektoris töötajate saatuse peale peaksime mõtlema juba praegu, kaasates neid energiatööstuse tulevikku puudutavatesse vestlustesse ning lubades, et riik neid ei unusta. Eesti probleem pole erandlik: Saksamaa teatas hiljuti, et plaanib 2038. aastaks sulgeda kõik söeelektrijaamad ning maksta sellest mõjutatud regioonidele 20 aasta jooksul 40 miljardit eurot.

Poliitiline toetus PÕXITile paraku puudub. Või siis pisendatakse kodanike ja keskkonnakaitsjate muret, öeldes, et PÕXIT tuleb niikuinii. Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter räägib iseeneslikust „energiatööstuse transformatsioonist“. Lahe värk: Enefit Green läheb peagi börsile, taastuvenergia tootmiskulu muudkui kahaneb ja produktiivsus kasvab... Kes on targad, need investeerivad ja lõikavad kasu. Aga kuhu jäävad selles valemis Ida-Virumaa töölised, kelle saatusest väidetavalt hoolitakse? Või Eesti elanike panus hajusa energiavõrgu kujundamisse? Tõelisest rahva roherevolutsioonist võime rääkida pigem Taani ja Saksamaa näitel, kus praeguseks on üle poole taastuv­energia tootmisest (nn energiaühistud) kogukonna omandis.