„Valu ja hiilgus“ on katteta lubadused

Pealkirja pompoossus – „Valu ja hiilgus“ – võimaldab arvata, et juhtuma hakkab midagi eepilist, grandioosset või kangelaslikku, kuid tegelikult on „valu“ ja „hiilgus“ katteta lubadused. Me ei näe erilist valu ega hiilgehetki. Film ei kulmineeru katarsisega. Selle asemel kohtame krooniliste, kuid mitte surmavate haiguste käes vaevlevat küpses eas Salvadori, kelle kõige suurem probleem on eksistentsiaalne ja loominguline kriis perioodil, kus inimene hakkab oma elu üle mõtisklema.

Vaatajaile jäetakse tõlgendusruumi, kas Maallo päriselt kannatab nii palju või on tegemist patoloogilise hüpohondrikuga.