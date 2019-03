„Vargamäe“ või „Truth and Justice“? "Tõde ja õigus" ilmub inglise keeles teise nime all, kuid see ei meeldi varasemale tõlkijale

Varem ei ole „Tõde ja õigust“ ingliskeelse paberraamatuna mitmesuguste takistuste tõttu välja antud. Kuid internetist võib leida ingliskeelse tõlke, mille autorid on Inna Feldbach ja Alan Trei . Selle tõlke saamise lugu on järgmine. Eesti taasiseseisvumise ajal saabus siia isa poolt eesti juurtega ameeriklanna Lisa Trei . Ta kirjutas lugusid Wall Street Journalile ning õpetas ajakirjandust. Lisa isa Alan Trei külastas sageli oma tütart Eestis. Ta tutvus Lisale abiks oleva tõlgi Inna Feldbachiga. Alan ja Inna leidsid ühise huvi kirjanduses – ja teineteises. Nad abiellusid ning Alan kolis Tallinna. Ühel hetkel jõudis asi Eesti kirjanduse suurteose „Tõde ja õigus“ tõlkimiseni. See käinud nii, et Inna tõlkis raamatu teksti inglise keelde, ja Alan tegi sellest kirjandusliku tõlke, mis pidi Tammsaare romaani sügavust tabama. Niimoodi meenutab seda romantilist lugu Lisa Trei.

Kõik oleks justkui hästi, aga mais ilmuva raamatu kaanele on suurelt kirjutatud „Vargamäe“, selle all väiksemalt inglise keeles „Viieosalise romaani „Tõde ja õigus“ 1. osa“. Tõlkija Inna Feldbach on veendunud, et ingliskeelse romaani suur pealkiri peab olema algupärandit austades „Truth and Justice“... Feldbach küsib Facebookis: „Kes läheb ingliskeelsesse raamatupoodi otsima raamatut veidra pealkirjaga „Vargamäe“, mida ei oska õieti hääldadagi?“ Teine tõlkija Alan Trei suri juba kümme aastat tagasi. Tema Stanfordi ülikoolis töötav tütar Lisa Trei ütles Eesti Ekspressile: „Ingliskeelsed lugejad on aastakümneid oodanud Tammsaare meistriteost ja pole mingit mõtet pealkirjastada seda teisiti kui „Tõde ja õigus,“ nagu see eesti keeles on.“