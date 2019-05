Tegelikult ajakirjanikud Cannesis punasele vaibale ei pääse ja vaatavad filme varahommikust hilisõhtuni pressilinastustel, veetes järjekordades vähemalt sama palju aega kui kinosaalis, sest terroriohu tõttu on turvakontroll ülipõhjalik. Aga vahel avaneb ka võimalus minna õhtusele ametlikule esilinastusele. Ja miskipärast olen aastate jooksul sattunud just Ken Loachi filmide esilinastustele. Iga kord rabab mind selle situatsiooni irooniline vastuolu – Loachi hingepitsitavad ja ebamugavad sotsiaalkriitilised moraalilood vaeste lihtsate inimeste elust ja 2300 õhtutualettides inimest, kes selfitavad ja pardimokatavad, nagu homset ei tulekski. Aga Loachi kibe ravim mõjub kõigile ühtmoodi ja pidutuju pühitakse kiirelt minema. 2016. aastal esilinastunud „Mina, Daniel Blake’i“ esilinastuse lõpuks nuttis praktiliselt terve saal. Ja vähemalt siinkirjutaja puhul ei olnud see mitte väike elegantne pisarake, vaid kontrollimatu ulgumine.