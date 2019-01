Virtuaaltuur seksiklubisse

Ei tea, kas asi on minus või muusikas, aga kui möödunud aastale tagasi vaadata, tundub, et üldpilt on muutunud veel sünteetilisemaks, virtuaalsemaks ja 3D-maks, kui ta varem oli. Seda muljet ei proovi ümber lükata ka Djerro ehk siis Erkki Tero, kes on installeerinud neljanda albumi oma ambient-sarjas „XX-magick“. Vaatamata oma ambient-­olekule (millega ehk pigem, ja sageli ekslikult, looduslähedust ja ka rahu seostatakse) ja -nimelisusele on see sari ikkagi vaiksel, kuid tungival moel kunstlikke paradiise ja häiret süsteemis püüdnud üles kütta.