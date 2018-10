Näiteks mõjus üleüldises Eesti kunstielu kontekstis väga vabastavalt STLi lühi-performance’ite igati mõnusas kavas Keithy Kuuspu etüüd „Protsess“, mis ähvardas olla igav kaheksaminutine vabatahtlikult lavale läinute omavaheline jõllitusvõistlus, kui äkitselt hakkasid hoopis publikus kolm paari – neist kaks heteroseksuaalset – täiega amelema. Idee on ju nii lihtne, aga ometi pole sellist nalja ja elevust ammu nähtud, kusjuures see oli ka väga maitsekas performance, kus tabu toimis avardavalt, mitte ahistavalt. Üpris teistsugust mõnusat olemist lõi NUPi programmis kadrinoormetsa lavastus „Maandatud tõotus“, kus pidi oma mugavustsoonist välja tulema, tutvuma ja rääkima võõrastega, minema nendega pimedasse ruumi ja mäest alla laskma, aga see oli tehtud nii valutuks kui võimalik – väike treening igapäevaeluks

Artishoki kunsti ja kriitika biennaal oli võtnud eesmärgiks mõelda nädala jagu moekunsti kommunikatsioonivahenditest. Kuraator Sten Ojavee oli võtnud midagi, mis talle meeldib – kõrgmoe –, ja midagi, mis ei meeldi – rahvusluse –, ning kutsunud teda tõeliselt inspireerivad kunstnikud ja kriitikud neil teemadel koos mõtlema. Ühelt poolt jäi mulje, et Artishoki näitus on ERMi etno-couture’i näituste tagajärg, kus rahvusliku kuuluvuse, rahvusluse ja rahvuslikkuse erinevused sulasid üheks käkiks, kuna need erinevused jäid kahetsusväärselt märkimata. Kuidas muidu põhjendada Ojavee peamiseks probleemiks jäänud julgelt või jultunult ühedimensioonilist arusaama rahvarõivastest kui natsionalistliku meelsuse väljendusvahendist? Selge on, et kunstnikkonna enamik on rahvuslusest ahistatud ja tüdinud, sest kunst sünnib olulisel määral rahvusvahelises mõttevahetuses. Ent paistab, et praegu on just nimelt aeg rahvuslust taas lahti mõtestada, ei piisa sõnakõlksutamisest, et rahvustunne pole cool.