Võitluslikke viike eksperimentaalpäevalt

Kolmest esinejast, keda juubilar Maria Fausti kureeritud eksperimentaaldžässi päeval näha ja kuulda sai, jättis Rootsist saabunud Sofia Jernberg mind suhteliselt ükskõikseks. Või ei, see pole päris täpne. Pinget oli. Kui aafrikalikes ja gospellikes toonides algus ja lõpp välja arvata, survestas Jernberg mind nii mitmekesiste võttetega, et ka mu oma kurgupiirkonnas hakkas tasapisi valus. Ma oskan sellist asja respekteerida ja isegi imetleda, aga see on nagu virtuooside puhul tihti - nad avaldavad muljet, kuid lõppkokkuvõttes leiad sa ennast sealsamas, kus enne. Aga muidugi oli see ka ebaõiglane, sest Jernbergi piirasid servadest õhtu kaks kõrghetke.

Sofia Jernberg Foto: Raul Ollo

Saksa saksofonikoloss Peter Brötzmann kehastab tervet epohhi Euroopa avangardmuusika ajaloos. On üks asi kodus tema plaate kuulata või internetist videosid vaadata, aga vahetu kokkupuude on midagi muud. See võiks olla veidi nagu kohtumine mõne kuulsa poksijaga. Sa tead kogu aeg, milleks ta võimeline on. Sa isegi mõtled, et mis siis kui ta lööb. Isegi natuke nagu ootad seda, kas pole? Brötzmanni saksofonidest esile manatud virtuaalne käepigistus oli tugev ja pisut valus. See, mis tema loodud helidest juba närvidele käima hakkas, see sinna käima ka jäi. Tämbrite rikkus kõigepealt (eriti kõrgetes registrites), aga tõesti ja mõneti ootamatult ka meloodilised manöövrid, mis - tõsi küll - ei maandunud kunagi pehmelt ja harmoonilise tasakaalukusega, vaid sõitsid krigiseva jõuga omavahel puntrasse. Jonnaka saksofonisti lavapartner Heather Leigh oma pedal steel-kitarriga samas ehk kohati silus midagi, kuigi ega ei tea ka - Brötzmann näib saavat tegelikult kütet juurde kõigest, mida ta kuuleb.