„Ma ei ole mingi räppar,“ ütleb Sip€lga 14 mitu korda meie vestluse jooksul. Kuskil jutu sees palub, et ma märgiks artikli alguses kohe ära, et ta räägib kõike sarkastiliselt. Sest rääkimise juures kasutatud sarkastiline hääletoon ei jää paberile trükitult tema jutust kostma.

Ma ei usu, et ta kõike sarkastiliselt rääkis. Kus see toon tal täielik oli, kus mitte, ei oska ka öelda. Aga räppar on Sip€lga 14 – kodanikunimega Tim-Daniel Putting (21) – kohe kindlasti.

Tema tiitel on – Eesti Sound­Cloud-räpi isa. Just tema oli see, kes innustas aina uusi noori uue laine hiphoppi katsetama – oma träpi, emo- ja mumble-räpi lugusid SoundCloudis avalikustama. Ei ole küll registreeritud, et nimelt ­Sip€lgas tegi Eestis esimese uusräpiloo, aga just tema nimega seoses sai esimest korda laiemalt teatavaks, et meie kodukamarast on värskes žanris midagi tärkamas.

See oli siis, kui räpilegend ­Genka käis kaks aastat tagasi raadiosaates „Muusikanõukogu“ ja tõi sinna kriitikutele hambusse kellegi Sip€lga ja Jung Carli ühise loo „ma laadisin lolli peaga enda nuded netti üles“. Lugu sai tookordses saates kõige rohkem punkte.

„Ma mäletan seda päeva,“ ütleb Sip€lgas. „Keegi kirjutas, et su lugu oli Raadio 2s, Genka viis su laulu sinna. Nalja oli muidugi nabani. Tegime selle loo niisama pulli pärast, siiamaani on see naljaprojekt.“