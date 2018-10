Veel 2010. aastal oli Yuval Noah Harari üldsusele tundmatu ja tagasihoidlik ajalooõppejõud Heebrea ülikoolis Jeruusalemmas. Ta pidas loenguid maailma, keskaja ja sõjandusajaloost. Tema sõjandusajalooga seotud raamatute ja artiklite lugejaskond oli tema enda sõnul umbes viis inimest üle maailma. Esimene suur muutus tuli 2011. aastal, kui Harari avaldas heebrea keeles raamatu inimkonna ajaloost. See tõusis kohe raamatumüügi edetabelite tippu ja püsis seal mitu aastat järjest. Nii et Harari puhul ei kehti lause, et ükski prohvet pole kuulus omal maal. Staar sai Hararist aga alles siis, kui raamat sai menukiks ka USAs ja Inglismaal. Jutt käib teosest „Sapiens. Inimkonna lühiajalugu“, mis võtab vaatluse alla linnulennult kümme tuhat aastat inimkonna ajaloost ja üritab vastata küsimusele, mis eristab meid teistest liikidest.