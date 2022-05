SÕJAPÄEVIK (77. päev) | Hersonis jääb referendum ära. Asemele tuleb hoopis suurem sigadus

Hersonis püüti pikemat aega teha referendumit Luhanski ja Donetski laadi niinimetatud rahvavabariigi loomiseks. Trükiti valimissedeleid, valmistati ette valimisjaoskondi. Plaan läks aga vett vedama. Seni on suudetud vaid kohalikke terroriseerida, neid röövida ja vangistada. Ja tegeleda lavastustega. Krimmist toodud inimesed on vahepeal püüdnud kaameratele jätta muljet, et hersonlased tervitavad Venemaad suure rõõmuga.