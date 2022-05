Hans H. Luik: Ain Hanschmidtile antakse aina korvi, aga "ettevõtjasõbralik" riik kolistab ämbreid

Ma ei ole Aini lähedane sõber. Võib öelda, et imetlen kaugelt. Hanschmidt ja Enn Pant on püsti pannud Läänemere suurima laevafirma ja turismifirma Tallink, nende valdusfirma Infotar omab peale kõige muu AS-i Eesti Gaas.

Jälgin, kuidas aegade jooksul on Hanschmidt teinud Eesti riigile ja Tallinna linnale hulga mõistlikke pakkumisi, millest ükski “pole sobinud”. Ain saab ka niisama hakkama – kaotanud on meie riik ja Tallinna linn. Kas pelgame ärimehi, kes on selgelt tõestanud, et nad teavad, kuidas liigutada inimesi, kaupu, energiat?