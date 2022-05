Kui Korea kana pole, hammusta Korea zombit

Umbes kord kvartalis on mul laupäeva hommikul ärgates üsna konkreetne tung – sebida endale kiiremas korras üks tõeline mugavustoit, Korean fried chicken, partneriks vahutav lahja õlu (seda nii proletaarse kui luksuspohmelli puhul, muide). Ent otse loomulikult pean ma selle õnnetu tungi iga kuradima kord pahaselt kalevi alla pühkima, sest üllatus-üllatus, me elame Eesti „Ole Õnnelik Et Kimchitki Saab“ Vabariigis.