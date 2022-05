Ukraina lapsed saavad väga ruttu täiskasvanuks

Ärksamad kodanikud on ehk märganud tänavapildis välireklaami Ukraina lasteraamatule „Maia ja sõbrad“, mille tulu läheb Ukraina laste toetuseks. Kuid tähelepanu! Otseselt sõjast see raamat ei räägi. See on soe ja südamlik lugu tänapäeva Ukraina lastest ja nende peredest. Jah, nende hulgas on lapsi, kellel ei ole isa või ema, on ka sõjapõgenike lapsi. Aga selline see elu kord juba on – tahame seda või ei taha.