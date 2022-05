INTERVJUU | Haridusminister Liina Kersna: minu otsus mõjutas 170 000 last ja nende tulevikku. Ma ei mõelnud pikalt

Mõtlesin siia kõndides tõesti, et riigikogu menetlusse antud peretoetuste tõstmise eelnõu kulu on 300 miljonit eurot. Mina olen ligi poolteist aastat haridus- ja teadusministrina seisnud selle eest, et õpetajate palgad tõuseksid vähemalt 120 protsendile keskmisest palgast. Kui see tõus teha ühe korraga järgmisel aastal, maksaks see 120 miljonit eurot. Seni on seda hinnatud võimatuks.