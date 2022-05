VASTUKAJA: Hans H. Luik soovis näha mune

Eesti Ekspress Areenis 11. mail ilmunud vestes teatas Hans H. Luik, et ”Lääs leidis oma munad üles”, ja küsis, ”mida Eesti teeb”. Ta ei täpsustanud, kas tegemist oli kana- või näiteks vutimunadega. Aga mingi talle teada loogika abil järeldas ta, et kuna lääneriigid on otsustanud Ukrainale relvaabi anda, siis Eesti võimud peaksid järelikult osal lastel emakeeles õppimise võimaluse ära kaotama, samuti mittekodanike - sealhulgas minu - valimisõiguse kohalikel valimistel.