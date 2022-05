Vladimir Putini tütre ja tema balletitähest elukaaslase ilus elu läänes

Kahe aasta jooksul 2017-2019 tuli väikese tüdruku emal kümneid kordi Moskvast Münchenisse ja tagasi lennata. Ta elas Venemaal ja tema tütre isa Saksamaal, kus ta juhatas Baieri Riigiballetti. Tema nimi on Igor Zelenski. Ja naine on Jekaterina Tihhonova. Ta on Vladimir Putini noorim tütar.