SÕJAPÄEVIK (88. päev) | Hääled Läänest kutsuvad Putiniga leppima. Eksperdid ennustavad Ukraina suurt vasturünnakut

Venemaa on suurendanud jõupingutusi kogu Luhanski idapiirkonna hõivamiseks. Erilise tähelepanu all on umbes 100 000 elanikuga Sjevjerodonetsk, mis on Ukraina relvajõudude viimane suurem kants Luhanski oblastis ja mida Vene väed neljast suunast piiravad.