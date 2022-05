Diskreetne meistriteos

Ühest küljest jäi see lühinovellide komplekt omal ajal ilma piisava tähelepanuta, kuid teisalt julgetakse hiljem linastunud „Drive My Cari“ edu lainel sedagi üle maailma kinodesse tuua. Mis on natuke üllatav, sest ega Hamaguchi tooda ju mingit laiatarbepopkorni, vaid pigem väljapeetud tempoga nn aeglast kino. See on pikkade võtetega, emotsionaalselt hillitsetud, minimalistliku kunstnikutööga, vaatluslikus ning napis stiilis teostatud kino, kus emotsionaalse plahvatusena mõjuvad suurema tulevärgiga filmides hoopis väiksema tähenduse saavad hetked.