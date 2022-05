Kuidas ma eelmisesse ellu rändasin ja lasin endale võõra mõtte pähe istutada

VEEHIRM: See segab mu elu, et ma ei julge õppida ujuma. Aga kust saaksin abi?

Suvi on kohe käes. Minul aga on suur hirm vee ees. Olen lapsepõlvest saati näinud korduvalt õudusunenägu, kus olen autos, mis sõidab vette. Ma upun. Kõik sõidud Muhust Saaremaale on minu jaoks traumeerivad. Vähe sellest: ka täiskasvanuna ei oska ma endiselt ujuda!



Otsustan oma hirmule vastu astuda. Broneerin ujumistunni eratreeneriga. Treener on suurepärane, kannatlik, julgustav ja asjalik. Ikkagi tunnen ma igas keharakus lausa halvavat hirmu. Teist korda ma sinna minna ei suuda.