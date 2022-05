Nõrkuse anatoomia: kas üliinimestest koosnev Vene armee saaks jagu Rootsi degenerantidest?

Vene armee „saavutused“ Ukraina rinnetel on muutnud idanaabri relvajõud kogu (informeeritud) maailma naerualuseks. Kriitika algab vene kindralkonnast – kuidas on võimalik, et sõja planeerimisel ei lähtutud õpikutesse kirjutatud jõudude vahekorrast, mille kohaselt pealetungiv armee peab olema kaitsvast vähemalt kolm korda arvukam ja tugevam? Ideaalis viis korda.