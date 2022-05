„„Disko imeb!“-liikumise juures oli hea, et see ajas mu bändi laiali“

Nile Rodgers (69) on kadedakstegeva elujõuga mees. Tõeline ellujääja. Tema organismi on viimase tosina aasta sees rünnanud kaks vähki, millest ta täielikult paranenuna välja on tulnud. 1990ndatel ärkas ta haiglavoodis ja kuulis arstilt, kes parasjagu ta surmatunnistust kirjutas, et tal jäi süda kaheksa korda seisma. Varsti pärast seda katkestas ta mõnuainete tarvitamise. Uimastitega alustas ta juba 13aastasena, New Yorgi biitnike-boheemlaste ja heroiinisõltlastest ema ja kasuisa läheduses, ning kostitas end aastani 1994 diskorahva soosiku kokaiiniga.

Kõige selle juures on ta olnud juhtiv tegelane ühes muusikarevolutsioonis (disko), kaudselt osaline kahes (hiphop ja elektrooniline tantsumuusika) ning üle elanud kõik muud võimalikud mullistused populaarses muusikas.