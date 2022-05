Indrek Lepik: Mida teha, kui su sõbrad on mölakad?

Lähema kuu jooksul toimub kaks väga olulist kohtumist. Esmalt Euroopa Ülemkogu 30.–31. mail ja siis kuu aega hiljem NATO tippkohtumine Madridis. Tähtis pole üksnes see, et Venemaa algatatud sõda on kohtumiste keskmes, vaid mõlemal juhul tuleb langetada ka olulisi otsuseid, mille edasi lükkamist ei saa kumbki organisatsioon endale lubada.