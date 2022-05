Euroopa luureagentuuride andmetel on Süüria lähetanud Venemaale tehnikuid, kes on seotud oma kodumaal suurt hävitustööd teinud kurikuulsate tünnipommide ehitamisega. Nende eesmärk on aidata Venemaal valmistuda sarnasel viisil sõjapidamiseks Ukrainas.