Venelaste eesmärk on ukrainlased idas kotti tõmmata. Eesmärgi täitmisele on aidanud lähemale suuremate asulate vallutamine. Lõunas on enda kätte saadud Popasna, põhja pool osa Rubižnest. Põhjas on rindelinnaks veel Lõman, all lõunas on langenud Svitlodarsk. Vene vägedel on vaja kokku tõmmata 25 kilomeetri laiune kotisuu.