Kuidas pääseda süvapassiivsuse luupainajast?

Igasuguste ootamatuste vältimiseks olgu mainitud, et käesolev tekst ei taha kuidagi liigituda arvustuse alla. Niisugust tüüpi kirjanduse puhul oleks see konarlik tee. Pigem suudab Aru tekitada lugeja ja teksti vahel väärt arutelu, sest oskuslikult on ta toonud mängu ühe olulise elemendi, mis raamatu kokku seob – uudishimu äratamise. Lugejale on ette söödetud hulk teemasid, millest igaüks leiab endale midagi. Aru annab raamatu sissejuhatuses kätte juhtnöörid, kuidas seda lugeda juhul, kui ei ole iga teema vastu huvi või lihtsalt viitsimist, kuid natukene pingutades moodustab teos ühtse terviku. Vahest kõige positiivsem mõju lugejale on see, et inimene hakkab iseenda harjumusi jälgima ning suudab mõista, mis tagajärjed on pideva nutiseadmete ikke all elamisel.