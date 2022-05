Walesi päritolu, Londonis elav ja Norra plaadifirmale Smalltown Supersound plaadistav elektrooniline muusik Kelly Lee Owens on siiani seganud trendikat tantsubiiti malbelt dreampop’iga. Kolmandat albumit iseloomustab aga kolm märksõna: ambient, hüpnootilisus ja industriaalsed saundid, esmapilgul ei kõla need kolm kokku, aga vastuoluga plaadid on kuld kuulaja kõrvadele.