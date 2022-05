SÕJAPÄEVIK (93. päev) | Miks Ukraina väed taanduvad? Moskvas podiseb uus katse rünnata Kiievit

LOOTUS ON LOLLIDE LOHUTUS? Vene vägede edu kannustab Putinit mõtlema taaskord Kiievi vallutamisest. Ent ukrainlaste taandumine ei näita veel nende kaotust Donbassis.

Vene väed on hõivanud Donetski oblastis asuva Lõmani. Üle maakonnapiiri idas käivad Sjevjerodonetskis – asub Luhanski oblastis – kõvad linnalahingud ja linn on peaaegu Vene vägede poolt ümber piiratud. Sõjapäevikki on kirjutanud, et Donbassis asuvaid Ukraina üksusi lahutab kotti tõmbamisest vaid 25 kilomeetrit.