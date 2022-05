Miks inimesed tules hukkuvad? Vastus on lihtne: probleem ei ole niivõrd teadlikkuse puudumises kui lihtsalt selles, et inimesed ei tee ise õnnetuste ära hoidmiseks piisavalt. Kuidas muidu seletada olukorda, kus näiteks väikese lapsega pere korter on väljakutse hetkeks suitsu täis, aga kodus pole ei suitsu- ega vinguandurit. Mõlemad on juba üle kümne aasta kohustuslikud.