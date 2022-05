„Jujutsu Kaisen 0“ - teismeea painete tulevärk

Täispikk anime pole Eesti kinodes just igapäevane nähtus. Parim (et mitte öelda ainus) võimalus seda suurelt ekraanilt näha on aprillikuisel filmifestivalil JAFF. Kinolevisse jõudnud ja Eestis ülimenukaks osutunud „Jujutsu Kaisen 0“ on ootamatu ja meeldiv erand ja selle linastumine kõneleb samanimelise anime- ja mangasarja suurest populaarsusest.