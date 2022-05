Perekond Gretskiy pages Peterburist Tallinna: meid hakati sõjavastasuse pärast ähvardama

Kaevati, et ma kritiseerin avalikult Venemaa relvajõudude tegevust ning inimesi, kes sõda toetavad. Kirjutasin ülikoolile avalduse, et ma ei ole sõja toetamisega nõus ega soovi sellises ülikoolis õpetada! Tõin lahkumise põhjuseks ka asjaolu, et kohe pärast sõja puhkemist tulid Peterburis tänavatele protestima tudengid, ka meie ülikooli ja teaduskonna tudengid. Politsei vahistas tudengeid, neist teatati kooli ja kool hakkas neid ülikoolist välja viskama. Mina arvan, et ülikoolil pole õigust visata välja rahumeelsetel protestidel osalenud tudengeid. Ülikool peab protestidel osalenud tudengeid kaitsma, mitte välja viskama!

Head tuttavad ülikoolist hoiatasid, et juhtkonnale laekusid minu kohta kaebused. Hakkasime ka Facebookis ähvardusi saama, aga need mind ei hirmutanud. Kuid kui oma mõtete välja ütlemise eest kehtestati kriminaalkaristused, siis muutus olukord täielikult. See oli üks põhjus, miks soovisin naise ja lapsed võimalikult kiiresti Venemaalt välja saada.

Mu naine on blogija, tal oli Instagramis üle 30 000 jälgija. (Võimud lõpetasid Venemaal populaarse Instagrami kasutamise pärast sõja algust – H. R.) Päev pärast sõja puhkemist tundis abikaasa, et kuna võimud ajakirjandust tsenseerivad, siis kasvas järsult inimeste soov teada saada, mis Ukrainas tegelikult toimub. Rääkisin viis korda abikaasa jälgijatele Instagramis, mida mina toimunust arvan. Kokku vaatas neid 50 000–60 000 inimest. Seepeale hakkas naine saame vihjeid: lõpeta parem ära, see ei lõppe su mehele hästi!

Olen aastaid uurinud Venemaa suhteid Ukraina ja Poolaga, tunnen Ukraina riiki väga hästi. Ma ei saanud olla nõus sõja ega ülikooli sellise käitumisega! Ütlesin oma mõtted avalikult välja, tegin seda ühena väga vähestest oma ülikooli töötajatest juba 2014. aastal, kui Venemaa annekteeris Krimmi. Aga erinevus 2014. aastast on see, et nüüd on oma eriarvamuse väljendamine Venemaal kriminaalkorras karistatav. Praegu ei tohi sõda sõjaks nimetada. Ei tohi Venemaa relvajõudude tegevust Ukrainas kahtluse alla seada...

See pole nii lihtne, kuna mu abikaasal pole veel elamisluba. Selle saamine võtab aega, sest Eesti ametkonnad on Ukraina põgenikega üle koormatud ning loomulikult on ukrainlastega tegelemine prioriteet.

Aga muidugi on palju inimesi, kellele Venemaal toimuv ei meeldi, kuid kes eri põhjustel ei saa riigist lahkuda. Loomulikult ei ole kogu vene keskklass Putini vastu. Suur osa vene keskklassist on bürokraadid, silovikid, riigist sõltuvuses olevate ettevõtete töötajad. Ma arvan, et nad jätkavad sõda Ukraina vastu, kuni majanduslik olukord muutub väljakannatamatult halvaks.

Minu andmetel on lahkunud 200 000–250 000 inimest. Need on keskklassi inimesed, kel olid säästud ja majanduslikult võimalik Venemaalt lahkuda. Minu tuttavatest on lahkunud väga, väga paljud! Kui ma nendega suhtlen, siis keegi asub Armeenias, keegi Gruusias (neis riikides ei nõuta Vene kodanikelt viisat – H. R.), Leedus, Poolas, Hispaanias, Iisraelis... See geograafia on hämmastavalt lai.

Kui palju on inimesi, kes on samal moel nagu teie pere Venemaalt lahkunud?

Nõustun, et selline areng tõesti toimub. Vene kultuuri ja keelt ei saa tühistada, kuid ükskõik millist kultuuri ei saa kunagi relvana kasutada, nagu seda tegi Putin. See annab vastupidise efekti!

Üks Putini ettekääne sõja alustamisel oli Russki Miri ehk vene maailma laiendamine. Tundub, et ta on saavutanud vastupidise eesmärgi – mitte ainult Ukrainas, vaid ka mujal väheneb vene keele kasutamine ning Vene kultuuri suhtutakse tõrjuvalt?

Mu abikaasa ei istu kindlasti käed rüpes! Ta on Peterburis töötanud mitme suure firma turundusjuhina ning valdab hästi ühismeedia kasutamist. Minu jaoks on kõige olulisem see, et oleme taas lastega koos!

Üks suurimaid vigu, mida tegi Nõukogude Liit, oli rahvaste vägivaldne venestamine nõukogude korra kehtestamiseks. Sellest ei tulnud midagi head. Kultuuril on poliitikas alati pehme jõud, mis toimib ainult siis, kui see on atraktiivne. Tääkide abil kultuuri ja keelt levitada pole 21. sajandil võimalik!

Ennustasite märtsis, et mida kauem sõda kestab, seda ebapopulaarsemaks see venelaste silmis muutub. Miks osutus see ennustus ekslikuks?

Venemaa avalik arvamus pole tõesti sõja ajal muutunud, enamik venelasi kiidab selle sõja heaks. Aga kui me võrdleme praegust avaliku arvamuse toetust 2014. aastaga, kui Putin annekteeris Krimmi, siis vahe on tohutu!

Enam pole selles toetuses sellist entusiasmi, hingestatust. Praegune toetus on passiivsem, sest enamik sõja agressiivseid toetajaid on inimesed vanuses üle 50 eluaasta. Keskealised inimesed saavad aru, et Ukrainas ringi sõitvad Vene tankid põhjustavad majandussanktsioone, mis löövad eelkõige keskealiste pihta. Just keskealised on majanduslikult kõige aktiivsemad, just nemad loovad kõige rohkem sisemajanduse kogutoodangut.

Kuidas tajuvad teie tuttavad praegu majanduslikke muutusi Peterburis?

Kõik tunnevad hinnatõusu. Mõnede kaupade puhul 10%, aga näiteks tatra, suhkru, porgandite ja kanaliha puhul 50–60%. Tunduvalt on tõusnud ka selliste köögiviljade nagu kartul ja sibul hinnad. Paljud tuttavad on täheldanud importravimite müügilt kadumist. Minu tuttavate mullis on vaikne rahulolematus halvenevate elutingimuste üle. Esialgu on see rahulolematus vaikne, sisemine.